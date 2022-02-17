То морозы, то оттепель. Иркутские метеорологи раскрыли причину контрастной погоды в феврале

Иркутские метеорологи раскрыли причину контрастной погоды в феврале Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иркутские синоптики рассказали, почему февраль отличается особой переменчивостью. Морозы резко сменялись оттепелью и наоборот. В начале месяца сохранялись январские холода. После кратковременного потепления, в регион снова вернулась зимняя стужа, которая пришла из соседней Якутии. В эти дни столбик термометра падал до –35 градусов, а на северо-западе области и в верхнеленских районах до -37, -42. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.

- Погода теплее обычной, когда среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 9−11 градусов, была отмечена с 6 по 8 февраля, - рассказали метеорологи. - Это тепло было связано с циклоном, проходившим по северу области. Дневные температуры воздуха в это время составляли -2,-10 градусов, в южных и западных районах были отмечены оттепели 0,+2 градуса.

Также специалисты отметили, что оттепели в первой декаде февраля не являются редкой аномалией. За последние 15 лет метеорологических наблюдений они были замечены 6 раз.

В ближайшие дни в регионе будет держаться мороз. Так, 18 фераля ожидается переменная облачность. Температура ночью опустится до -33, -38 градусов, днем воздух прогреется до -8, -13, при облачной погоде до -18, -23 градусов.

В Иркутске в этот день столбик термометра покажет -9, -11 градусов, ночью ожидается 23-градусный мороз без снегопада.

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