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Общество17 февраля 2022 9:48

Свет отключат на 8 часов в двух селах Иркутского района 18 февраля

Электричества не будет с 9:00
Татьяна Колядина
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Свет отключат на 8 часов в двух сёлах Иркутского района 18 февраля

Свет отключат на 8 часов в двух сёлах Иркутского района 18 февраля

В двух поселках Иркутского района в некоторых домах отключат свет 18 февраля – в Малом Голоустном и Большом Голоустном. Света не будет 8 часов. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутские электросети» в Инстаграм.

- В поселках пройдут плановые ремонтные работы, - уточнили на официальной странице. - В плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании.

Адреса в Большом Голоустном и Малом Голоустном

Адреса в Большом Голоустном и Малом Голоустном

Электроэнергии на некоторых участках не будет с 9.00 до 17.00. Плановые работы проведут по установке приборов учета.

Об остальных плановых отключениях можно посмотреть на сайте "Иркутскэнергосбыт".

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