Разрешение на использование дрифт-площадки в Иркутске истекает в апреле 2022 года

Разрешение на использование дрифт-площадки на острове Конный в Иркутске истекает в апреле 2022 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Дрифтеры Иркутска могут остаться без "Сквера имени дрифта" на острове Конный в Иркутске. В этом году истекает договор, позволяющий автолюбителям использовать 40 тысяч квадратных метров земли под площадку для тренировок и заездов. Об этом "КП" сообщили в пресс-службе администрации областного центра. По ряду причин документ могут оставить без продления.

- Разрешение было выдано юридическому лицу 7 апреля 2017 года сроком на 5 лет. Законодательством не предусмотрена процедура продления разрешения, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск в администрации Иркутска. - Для заключения нового соглашения на использование данного земельного участка необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом Иркутска с соответствующим заявлением. Оно в обязательном порядке будет рассмотрено. На сегодняшний день подобных документов не поступало.

Напомним, ранее депутаты городской думы обсудили возможный перенос дрифт-площадки в другое место из-за многочисленных жалоб горожан на шум и нарушения общественного порядка. Однако такое предложение не понравилось любителям экстремальной езды. Они считают, что на новой территории продолжать тренировки будет просто невозможно из-за технических причин.

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