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Общество17 февраля 2022 11:47

Пожарная сигнализация сработала в ТЦ "Карамель" в Иркутске вечером 17 февраля

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 540 человек
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Пожарная сигнализация сработала в ТЦ "Карамель" в Иркутске вечером 17 февраля. Фото: Мартынова Алена

Пожарная сигнализация сработала в ТЦ "Карамель" в Иркутске вечером 17 февраля. Фото: Мартынова Алена

Пожарная сигнализация сработала в ТЦ "Карамель" в Иркутске. Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в 18:38 17 февраля. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 540 человек, в том числе 40 сотрудников торгового центра. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К месту были направлены 3 единицы техники и 11 человек, - отметили в ведомстве. - В результате разведки было установлено, что в одном из помещений (кальянной) на верхнем этаже произошло ложное срабатывание сигнализации.

Государственные инспекторы по пожарному надзору проведут проверку по факту ложной сработки пожарной сигнализации.

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