В Иркутске волонтеры и полицейские разыскивают 10-летнюю Диану Петухову Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске пропала 10-летняя школьница. Мать Дианы Петуховой рассказала, что днем девочка девочка ушла из магазина на улице Советская 170 и не вернулась домой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На розыск ребенка мобилизованы наружные наряды полиции, сформированы поисковые группы из числа сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, а также добровольцев поисковых отрядов, - рассказали в ведомстве.

Горожан, узнавших девочку на фото и владеющих информацией о ее местоположении, просят связаться с полицией.

Была одета: в сиреневый пуховик с рисунком бело-черного цвета, лосины серо-черного цвета, угги красного цвета. На голове сиреневая вязаная шапка.

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