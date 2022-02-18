В Иркутске потеплеет до -9 днем 18 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 18 февраля сделает подарок горожанам. Сегодня в областном центре днем столбики уличных термометров покажут всего -9…-11 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 18 февраля переменная облачность, существенных осадков не ожидается, - говорят метеорологи. – Ветер дует переменный, его скорость 2-7 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – составляет 741 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 18 февраля также будет с переменной облачностью, однако, местами выпадет небольшой снег, скорость ветра в Приангарье 5-10 м/с. Днем по области также потеплеет до -8…-13, но если небо закроют облака, все же станет холодно – до -18…-23.

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