Иркутяне могут помочь в уборке Прибайкальского нацпарка после таяния снега Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Генеральная уборка в Прибайкальском нацпарке стартует сразу после того, как сойдет снег. Проведут ее в семи лесничествах - Еланцинское, Островное, Онгуренское, Листвянское, Маритуйское, Байкальское и Большереченское. Принять участие в ней смогут и жители Иркутска. Об этом сообщает Заповедное Прибайкалье.

- Перечень волонтерских проектов и анкету участника можно найти на нашем сайте в разделе «Помогайте», - отмечают сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Прибираться будут в прекрасных местах, известных не только сибирякам, но и туристам. После таяния снегов операция «Генеральная уборка - 2022» начнется в бухтах Широкая, Биркин, Орсо, в районе Тутайского залива, мыса Кадильный, на КБЖД и так далее.

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