Младенческая смертность снизилась в Иркутской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

О демографической ситуации в регионе накануне отчитался Иркутскстат. Специалисты сообщают, что естественная убыль населения в 2021 году составила порядка 15 600 человек. При этом известно, что умерло в Приангарье за год 41 700 человек, а родилось 26.1 тысяча детей.

- Число младенцев уменьшилось на 3.9%, а умерших возросло на 17.3%, - отметили в Иркутскстате. - При этом отмечается сокращение младенческой смертности - со 167 до 139 умерших до года.

Кстати, в минувшем году в Иркутской области было заключено 16895 браков. Но на 1000 бракосочетаний пришлось порядка 703 разводов. Развелись в 2021 году 11885 пар. Здесь по обеим категориям отмечается рост: семей образовалось больше на 20.2% (по сравнению с 2020 годом), разводов стало больше на 11.4%.

Читайте также:

Учительница приехала в село в Иркутской области ради подъемных и сгорела заживо в доме со старой проводкой. Разбираемся, почему педагогу предоставили старое жилье и почему она не хотела из него переезжать (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08