Экоактивисты продали мусор с берегов Байкала на 200 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Благотворительный проект супермаркет мусора стартовал в ноябре прошлого года. Экоактивисты выставили на продажу мусор с берегов Байкала, который годами копится на стихийных свалках. К слову, у магазина быстро появились покупатели. Чаще всего это молодежь из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. Средний чек составил 300 рублей. За первый месяц работы удалось заработать 100 тысяч рублей, а во второй уже 117,5 тысяч.

- В пятерку самых покупаемых товаров вошли: шоколадный батончик, зубная щетка, сигареты, пакет «маечка», пластиковые бутылки из-под пива и минеральной воды. Были и два героя, которые приобрели батарейки — самый дорогой товар супермаркета, - рассказали в общественной организации.

Активисты отметили, что результат работы проекта показал, что жителям всей страны нравится кидать мусор в корзину, пусть и в виртуальную и так помогать сохранить экологию. Да и «товар» для магазина вряд ли в скором времени закончится на берегах Байкала.

Напомним, деньги за покупку мусора идут на его утилизацию.

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