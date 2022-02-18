Специалисты устранили аварию, из-за которой без света остались жители Введенщины и Чистых Ключей

Восстановлено электричество в селе Введенщина и Чистые ключи в Иркутской области

В Иркутской области восстановили электроэнергию в селе Введенщина и поселке Чистые Ключи. Свет отключали 18 февраля в 13.39 из-за аварии на электросети. Работникам службы удалось выяснить причину сбоя и устранить ее. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутские электросети» в Инстаграм.

- Электроснабжение потребителей восстановлено в 14.16 18 февраля, -рассказали на официальной странице.

На тот период без света оставались жители 28 улиц в селе Введенщина - 1-я и 2-я Генеральская, 1-я Иланская и другие. И проживающие на 16 улицах поселка Чистые Ключи - Березовая, Горная, Достоевского и на других.

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