Умер Михаил Грачев, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Фото: Лимнологический институт Сибирского отделения РАН

Умер Михаил Грачев, известный ученый, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Он возглавлял его почти 30 лет, с 1987 по 2015 год. В области биоорганической химии, физико-химической и молекулярной биологии академик был известен в России и за рубежом.

- С приходом М.А. Грачева в качестве директора был получен новый импульс в развитии междисциплинарных исследований на Байкале, - отзываются о Михаиле Александровиче коллеги. - За кратчайшее время в условиях развала страны и полного отсутствия финансирования науки Институт оказался оснащенным самой передовой лабораторной техникой. М.А. Грачевым была высказана идея использовать байкальскую воду в качестве питьевой. Она запатентована Институтом, и сейчас этим патентом успешно пользуются организации, занимающиеся розливом глубинной байкальской воды.

Умер Михаил Грачев, известный ученый, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН, на 82-м году жизни. Академик родился в Москве, где окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности химия. В 1987 году в составе группы научных сотрудников был направлен Сибирским отделением АН СССР в Иркутск для развития нового научного направления в Лимнологическом институте.

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