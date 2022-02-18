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Общество18 февраля 2022 7:19

Умер Михаил Грачев, известный ученый, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН

На 82 году жизни умер Михаил Грачев, известный ученый, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Умер Михаил Грачев, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Фото: Лимнологический институт Сибирского отделения РАН

Умер Михаил Грачев, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Фото: Лимнологический институт Сибирского отделения РАН

Умер Михаил Грачев, известный ученый, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Он возглавлял его почти 30 лет, с 1987 по 2015 год. В области биоорганической химии, физико-химической и молекулярной биологии академик был известен в России и за рубежом.

- С приходом М.А. Грачева в качестве директора был получен новый импульс в развитии междисциплинарных исследований на Байкале, - отзываются о Михаиле Александровиче коллеги. - За кратчайшее время в условиях развала страны и полного отсутствия финансирования науки Институт оказался оснащенным самой передовой лабораторной техникой. М.А. Грачевым была высказана идея использовать байкальскую воду в качестве питьевой. Она запатентована Институтом, и сейчас этим патентом успешно пользуются организации, занимающиеся розливом глубинной байкальской воды.

Умер Михаил Грачев, известный ученый, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН, на 82-м году жизни. Академик родился в Москве, где окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности химия. В 1987 году в составе группы научных сотрудников был направлен Сибирским отделением АН СССР в Иркутск для развития нового научного направления в Лимнологическом институте.

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