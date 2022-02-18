Два месяца не сможет сидеть. Школьник получил перелом позвоночника, упав на скользкой дороге в Иркутске

Два месяца не сможет сидеть. Школьник получил перелом позвонков, упав на скользкой дороге в Иркутске. Фото: предоставлено Владиславой Брызгаловой.

Обычная дорога в школу для 9-летнего Димы Брызгалова из иркутского микрорайона Приморский, превратилась в непреодолимую полосу препятствий, после которой он оказался не за партой, а на больничной койке. Путь пролегал мимо частного сектора по улице Салацкого, где из-за отсутствия тротуаров, школьникам приходится идти прямо по накатанной скользкой проезжей части.

- Я шла на несколько метров впереди сына, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» мать Димы Владислава Брызгалова. – Вдруг, метров за 200 до крыльца школы, слышу его крик, поворачиваюсь, а Дима уже лежит на дороге. Подбежала к нему, попыталась поднять, а он кричит: Не трогай, мне больно пошевелиться!».

Через пять минут Дима все-таки смог аккуратно подняться, но идти самому ему было больно. Ноги подкашивались. Тогда мать взяла его на руки и понесла обратно домой, чтобы вызвать врачей. Прибывшие медики сразу поняли, что травма серьезная и на носилках вынесли мальчика в карету скорой помощи, чтобы отвезти в больницу на снимок. Ну а когда его сделали, врачи огласили неутешительный диагноз.

- У сына оказался компрессионный перелом 9 и 12 позвонков, - продолжает Владислава Брызгалова. – Нужна срочная госпитализация. Дима еще как минимум неделю проведет в больницу. Но нам уже пришлось перейти на домашнее обучение, так как сыну два месяца нельзя сидеть. Он может только лежать на твердом, и немного ходить. Так что, реабилитация будет долгой. От занятиях в детском тренажерном зале, которые сын обожает, ему также придется забыть.

Место падения мальчика. Фото: предоставлено Владиславой Брызгаловой.

По словам Владиславы, по этой накатанной дороге, на которой упал Дима, ходит половина учеников школы №64 и поскользнуться на ней может любой ребенок и взрослый. Помимо этого, говорит женщина, из-за отсутствия тротуара, весной дети вынуждены идти, прижимаясь к забору, чтобы обойти огромные лужи и чтобы их не обрызгала проезжающая мимо машина.

- Я уже пожаловалась в городскую администрацию, - говорит Владислава. – Отправила фотографию, мне ответили, что дорогу скоро почистят. Еще хотелось бы, чтобы на Салацкого наконец появился нормальный тротуар.

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«Улицу Салацкого отсыпали и вскоре почистят»

- Улицы частного сектора чистят не в ежедневном режиме. Существует график и очередность. Сначала в городе чистят магистральные улицы, затем улицы районного и местного значения. Если жители понимают, что в их районе скользкая дорога, которую нужно почистить или отсыпать, можно обращаться по телефону единой диспетчерской службы. Что касается улицы Салацкого, то ее уже отсыпали и вскоре почистят. Тротуара там действительно нет. Чтобы провести ремонт на улице частного сектора, необходимо, чтобы жители обратились к депутату по своему округу. И он сделает заявку в администрацию. По Салацкого заявки пока не было.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА НЕОЧИЩЕННЫЕ УЛИЦЫ В ИРКУТСКЕ

Телефон единой диспетчерской службы: 520-112

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