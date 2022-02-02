«Одна нога ведь целая»: в Иркутске врач скорой помощи предложил школьнику с переломом бедра «допрыгать» до машины. Фото: предоставлено родителями мальчика

«Ваш сын Саша упал и сильно повредил ногу! Пожалуйста, срочно придите в школу». Тревожный звонок раздался у иркутянки Веры Толстневой в один из первых рабочих дней после новогодних каникул. Женщина сломя голову помчалась к ребенку. Когда она влетела в здание учебного заведения, Саша сидел на стуле в окружении учителей и одноклассников, правая нога была изогнута в неестественном положении. По лицу сына мать сразу поняла, что дело плохо... Подросток корчился от боли. Что случилось? Саша упал на лестнице в коридоре, когда бежал из столовой.

- Как раз в одно время со мной в школу приехала скорая помощь, которую вызвали учителя, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» мама Саши Вера. – Фельдшер вколол сыну обезболивающее, сделав предположение об ушибе бедра, и сказал ехать в больницу. Правда, сразу добавил, что носилок в карете нет. А дальше предложил сыну самому «допрыгать» до машины. Так и сказал: «Ничего, вторая нога ведь цела!».

Рентген ноги школьника. Фото: предоставлено родителями мальчика

Сильную боль, по словам матери, Саша стоически терпел, не плакал и не кричал. Но подняться со стула, чтобы дойти до машины неотложки не смог. Тогда кто-то предложил взять маты из спортзала и вынести мальчика на них. Так и сделали. Несколько крепких старшеклассников помогли Саше лечь на мат, вынесли на улицу и затащили в автомобиль с красным крестом.

- В машине скорой у них оказалась сидячая каталка, - продолжает Вера. – Почему ее не предложили сразу, непонятно. Сына посадили в кресло, и он ехал сидя. Когда оказались у дверей больницы, фельдшер вновь предложил сыну самому выбраться из автомобиля и пройти самостоятельно в здание. Ну, Саша сам и допрыгал! Когда врачи Ивано-Матренинской детской больницы увидели сына, выслушали жалобы, сразу возмутились и сказали: «А кто вас вообще сидя вез? Нога в ужасном состоянии. При таких травмах нужно транспортировать только лежа».

То, что травма действительно очень серьезная, вскоре подтвердил и рентген. Изучив снимок, медики поставили неутешительный диагноз – осколочный перелом верхней части бедра со смещением. Саше сделали операцию, поставили несколько шурупов и наложили гипс. В больнице школьник провел две недели. Впереди еще долгое восстановление, которое, по словам медиков, займет несколько месяцев. О занятиях любимым волейболом и плавании в бассейне, Саше предстоит пока забыть.

- Врачи говорят, что осколки могли образоваться в ноге сына как раз из-за неправильной транспортировки, - говорит Вера. – Я звонила на станцию скорой помощи, рассказала о своих возмущениях работой скорой. Мне ответили, мол, фельдшер не посчитал, что это перелом, а рентгена в карете скорой нет, чтобы это подтвердить на месте. Поэтому, мол, так и везли. Хочется, чтобы на станции разобрались в ситуации, и если фельдшер действительно допустил ошибку, наказали.

КОММЕНТАРИЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Игорь ЖУРАВЛЕВ, главный врач иркутской станции скорой помощи: «Начата служебная проверка»

- Этот случай нам хорошо известен. Мы уже подняли все медицинскую документацию, запросили объяснения всех участников истории. Начата служебная проверка. После ее окончания, доведем всю информацию до родителей мальчика. Считаю, что прежде чем делать какие-то выводы, нужно выслушать всех участников этого инцидента: фельдшера, маму ребенка. Случай разберем подробно, так как оказание медпомощи детям для нас в приоритете. Если выяснится, что нарушения наших медработников были, сделаем все, чтобы не допустить их в дальнейшем.

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