Более 400 тысяч человек полностью привились от коронавируса в Иркутске

Более 400 тысяч человек привились полностью в Иркутске

В Иркутске по оперативным данным 18 февраля двумя компонентами привились 403 579 тысяч человек. Первую часть вакцины от коронавируса поставили 429 633 тысяч человек. Таким образом, в областном центре больше всего вакцинировавшихся в регионе людей. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- На втором месте по привитым в Иркутской области находится Ангарск, - рассказали в оперштабе. – На данный момент там поставили вакцину 110095 тысяч человек, а одним компонентом – 116,5 тысяч человек.

Далее на третьем месте стоит город Братск. Там количество обезопасивших себя от COVID-19, равно 106,7 тысячам человек. Первую прививку поставили 112,4 тысяч человек.

На следующих местах стоят города Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Шелехов, Черемхово, Тулун, Саянск, Зима и Свирск.

Меньше всего привитых в Катангском районе. Количество поставивших прививку только чуть более 2 тысяч человек.

Сейчас в Иркутской области, процент коллективного иммунитета равен 62.2%. По данным минздрава, полностью привиты 1,2 миллиона человек. А первым компонентом – 1,3 миллиона жителей. Чтобы создать коллективный иммунитет, необходимо привиться еще 1,4 миллионам человек.

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