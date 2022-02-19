Морозы отступают. Какую погоду обещают синоптики на 19 февраля в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Морозы, которые нагрянули в Иркутск на этой рабочей неделе, начинают постепенно отступать. Весна становится все ближе. В субботу, 19 февраля синоптики обещают в столице Приангарья вполне комфортные для середины февраля -8, -10 градусов. Правда, возможен небольшой снег. Ветер подует восточный 3-8 м/с. Такой прогноз дали в Иркутском гидрометцентре.

По Иркутской области также ожидается существенное потепление. 19 февраля по региону переменная облачность, небольшой снег. В Катангском и северо-восточных районах без существенных осадков, ветер подует юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура -8,-13 градусов, при облачной погоде -18,-23, в западных районах местами -2,-7.

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