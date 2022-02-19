В Усолье-Сибирском на пожаре в пятиэтажном доме спасены 44 человека. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

ЧП на улице Куйбышева в Усолье-Сибирском произошло в ночь на 19 февраля. Там загорелась квартира в пятиэтажном доме. Еще до приезда спасателей, из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. Но на 3 этаже, в горящей квартире остались жильцы, которые просили о помощи.

- Дым быстро распространился по коридорам, и жильцы верхних этажей не смогли выбраться сами, - рассказал руководитель тушения пожара начальник пожарно-спасательной части №56 Александр Валянин. - При помощи автолестницы мы спасли 13 человек, из них 4 ребенка. Затем вывели еще 31 человека, в том числе 14 детей. 2-летний мальчик получил отравление угарным газом и был госпитализирован. Погибших нет.

Пожар в однокомнатной квартире также потушили быстро. Хозяйка рассказала, что пожар начался из-за от включенного в электросеть обогревателя. Женщина выбежала из квартиры и попросила соседей о помощи. Все причины ЧП сейчас выясняют дознаватели.

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