Еще 2 862 человека заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 2 862 человека. 1 437 из них проживают в Иркутске. С начала пандемии в Приангарье уже 223 591 заболевший. Госпитализированы на данный момент 3 890 пациентов. Выписались еще 93 человека. Такие данные 19 февраля приводит оперативный штаб.

Увы, увеличивается и число смертей. За сутки от ковида умерли еще 15 зараженных. Всего, с весны 2020 года от COVID-19 скончались 7 888 человек. Еще 627 ушли из жизни от болезней, не связанных с ковидом. Прирост за сутки составил два человека.

Есть и приятные новости. Выздоровевших также становится все больше. За сутки болезнь победили 1 695 сибиряков. Всего, в Приангарье 165 902 выздоровевших.

Врачи по-прежнему рекомендуют горожанам носить маски в общественных местах.

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