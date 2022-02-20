17-летний пассажир «Нивы» погиб в ДТП с большегрузом в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Большегруз опрокинулся на автомобиль «Нива» после ДТП. В салоне ВАЗ 21213 в тот момент находились 44-летний водитель и 17-летний пассажир. Последний от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. Взрослого мужчину экстренно госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- ДТП это произошло на трассе «Сибирь» в Тулунском районе, недалеко от села Гадалей, - говорят в полиции. - По предварительной информации, сначала грузовик «ДАФ» с полуприцепом столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21213». После чего большегруз, потеряв равновесие, допустил опрокидывание на «Ниву».

Водитель фуры не пострадал. Сотрудники ГИБДД «Тулунский» разбираются во всех обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

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