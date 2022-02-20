2 417 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Приангарье по-прежнему остается на высоком уровне. За сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 2417 человек. Общее число случаев инфицирования достигло 226 008. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- В ковидных госпиталях лечат 4 053 пациентов, - говорят специалисты. – За сутки это число увеличилось на 163.

К счастью, выздоравливают сибиряки также активно, справились с болезнью за сутки 2 354 наших земляка, всего победили COVID-19 уже 168 256 жителей региона. Но, увы, помочь получилось не всем. От коронавируса скончались 7 904 подхвативших заразу (+16 за минувшие сутки), еще 627 человек с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к смерти.

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