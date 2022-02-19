Стоимость ПЦР-тестов на коронавирус снизилась в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стоимость ПЦР-тестов на коронавирус снизилась в Иркутской области. Цены снизили не только государственные медучреждения Приангарья, но одна из частных лабораторий. Об этом сообщили в Народном фронте.

- В Иркутском диагностическом центре цена снизилась с 1940 до 1550 рублей, - сообщают в Народном фронте. - Для пенсионеров - до 1395 рублей; в Иркутском областном центре СПИД - с 1900 до 1450 рублей; в кожно-венерологическом диспансере - с 2000 до 1400 рублей. В частной лаборатории - с 2100 до 1890 рублей.

Несмотря на это, цена на ПЦР-тесты в Иркутской области все равно остается выше средней в стране. Не исключено, что в будущем стоимость будет снижаться как в государственных больницах, так и в частных клиниках.

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