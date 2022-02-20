Работник лесного хозяйства за взятки покрывал незаконные рубки леса в Иркутском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В суд передано уголовное дело о взяточничестве. В получении четырех взяток обвиняют 34-летнего жителя Иркутского района, который будучи должностным лицом территориального органа лесного хозяйства, получил четырех человек от 20 000 до 90 000 рублей за покровительство незаконных рубок леса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- «Денежные вознаграждения» мужчина получал за общее покровительство в совершении рубок лесных насаждении без разрешающей документации, - говорят в ведомстве. – Также он предупреждал нарушителей о рейдах сотрудников лесничества, выявляющих нелегальные лесозаготовки в Иркутском районе.

В прокуратуре посчитали, что общая сумма взяток составила около 200 000 рублей. Дело рассмотрят в суде Иркутского района. Расследованием занимались следователи Следственного комитета Приангарья. По их данным мужчина работал старшим инспектором отдела по Гороховскому лесничеству.

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