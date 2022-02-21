24 пожара произошло в Иркутской области в выходные

В Усть-Илимском районе в огне погибла женщина Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области в минувшие выходные пожарные выезжали на 24 пожара. Пять из них случилось в многоквартирных домах, семь – в частных, дважды были вызовы в садоводства, также горели хозяйственные постройки, баня, нежилое помещение и автомобиль – всего 7 случаев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

К несчастью, не обошлось без жертв. В поселке Эдучанка Усть-Илимского района погибла женщина. Огонь там вспыхнул в половине второго ночи в субботу. Погибшую нашли во время тушения пожара. Спасатели говорят, что наиболее вероятная причина этой трагедии – короткое замыкание, так как в очаге обнаружен обгоревший корпус обогревателя.

- В настоящее время по факту данного пожара проводится доследственная проверка, - отмечают в Главке.

Отмечается, что 77% произошедших на прошлой неделе пожаров случилось по разным электротехническим причинам. В минувшие семь дней в регионе отмечалось похолодание, поэтому отопительные системы сибиряки использовали усиленно. За неделю в Приангарье на пожарах погибли жители региона в Чунском, Куйтунском, Тайшетском и Усть-Илимском районах.

ЦИФРА

791 пожар произошел в Иркутской области с начала 2022 года;

44 человека погибли;

32 получили травмы;

215 сибиряков спасены на пожарах.

Читайте также:

«Нам не угрожали». У хозяев расстрелянного из арбалета кота полностью сгорел дом под Иркутском. Семья погорельцев из поселка Стеклянка просит иркутян помочь прибраться на пепелище (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08