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Общество21 февраля 2022 5:56

Названа дата прощания с академиком Михаилом Грачевым в Иркутске

Прощание с академиком Грачевым состоится в Иркутске 22 февраля
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Прощание с известным ученым Михаилом Грачевым состоится в Иркутске 22 февраля. Фото: Лимнологический институт Сибирского отделения РАН

Прощание с известным ученым Михаилом Грачевым состоится в Иркутске 22 февраля. Фото: Лимнологический институт Сибирского отделения РАН

Прощание с известным ученым Михаилом Грачевым пройдет в Иркутске 22 февраля в стенах Лимнологического института Сибирского отделения РАН, который академик возглавлял почти 30 лет, с 1987 по 2015 год. Всех желающих присоединиться к панихиде, просят приехать по адресу улица Улан-Баторская, дом 3 с 14:00 до 16:00.

Отпевание и церковные процедуры пройдут 23 февраля с 11:00 до 12:00 в Закаменском монастыре.

Похороны академика Михаила Грачева пройдут в Новосибирске 25 февраля. Прощание состоится с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале на улице Арбузова, 2а.

Напомним, умер Михаил Грачев, известный ученый, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН, на 82-м году жизни. Академик родился в Москве, где окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности химия. В 1987 году в составе группы научных сотрудников был направлен Сибирским отделением АН СССР в Иркутск для развития нового научного направления в Лимнологическом институте. В области биоорганической химии, физико-химической и молекулярной биологии академик был известен в России и за рубежом. Прощание с Михаилом Грачевым состоится в Иркутске, а похоронят его в Новосибирске.

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