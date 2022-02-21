Названа дата прощания с академиком Михаилом Грачевым в Иркутске

Прощание с известным ученым Михаилом Грачевым состоится в Иркутске 22 февраля. Фото: Лимнологический институт Сибирского отделения РАН

Прощание с известным ученым Михаилом Грачевым пройдет в Иркутске 22 февраля в стенах Лимнологического института Сибирского отделения РАН, который академик возглавлял почти 30 лет, с 1987 по 2015 год. Всех желающих присоединиться к панихиде, просят приехать по адресу улица Улан-Баторская, дом 3 с 14:00 до 16:00.

Отпевание и церковные процедуры пройдут 23 февраля с 11:00 до 12:00 в Закаменском монастыре.

Похороны академика Михаила Грачева пройдут в Новосибирске 25 февраля. Прощание состоится с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале на улице Арбузова, 2а.

Напомним, умер Михаил Грачев, известный ученый, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН, на 82-м году жизни. Академик родился в Москве, где окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности химия. В 1987 году в составе группы научных сотрудников был направлен Сибирским отделением АН СССР в Иркутск для развития нового научного направления в Лимнологическом институте. В области биоорганической химии, физико-химической и молекулярной биологии академик был известен в России и за рубежом. Прощание с Михаилом Грачевым состоится в Иркутске, а похоронят его в Новосибирске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер Михаил Грачев, известный ученый, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН. На 82 году жизни умер Михаил Грачев, известный ученый, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН. (подробности)