Стало известно, когда состоятся похороны иркутского академика Михаила Грачева. Фото: Лимнологический институт Сибирского отделения РАН

Похороны иркутского академика Михаила Грачева пройдут 25 февраля на кладбище в Академгородке в Новосибирске. Прощание состоится с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале на улице Арбузова, 2а.

Однако перед тем, как состоятся похороны иркутского академика Михаила Грачева, запланирована панихида в Иркутске. Проститься коллеги и друзья с известным ученым смогут с 14:00 до 16:00 22 февраля в стенах Лимнологического института Сибирского отделения РАН, который он возглавлял почти 30 лет.

За два дня до похорон иркутского академика Михаила Грачева, 23 февраля, пройдет отпевание. Церковные процедуры продлятся с 11:00 до 12:00 в Закаменском монастыре.

Напомним, умер Михаил Грачев, известный ученый, бывший директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН, на 82-м году жизни. Академик родился в Москве, где окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности химия. В 1987 году в составе группы научных сотрудников был направлен Сибирским отделением АН СССР в Иркутск для развития нового научного направления в Лимнологическом институте.

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