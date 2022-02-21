Трое рыбаков из Бурятии загадочно погибли в палатке на льду озера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия закончилась рыбалка для трех жителей Улан-Удэ на льду озера Котокель. 19 февраля они на машине приехали на озеро, поставили палатку на льду, разместились в ней и зажгли внутри газовую горелку. Ночью на лед приехали другие рыбаки. Утром они увидели, что на стоянке соседей нет следов, а их машина занесена снегом. Не появились соседи и к полудню. Тогда мужчины решили проверить палатку, и нашли в ней тела трех рыбаков. В палатке при этом сильно пахло бытовым газом.

- Во время осмотра, следователи нашли внутри палатки пластиковую бутылку с запахом спирта, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Телесных повреждений у рыбаков не было. Точную причину их смерти установит судмедэкспертиза.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все подробности трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Я тебя породил – я тебя и убью. Житель Братска задушил единственного сына (Подробности)