Я тебя породил – я тебя и убью. Житель Братска задушил единственного сына. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

32-летний Роман Краснов (имя и фамилия изменены) из Братска был обычным парнем – простодушным, тихим и неконфликтным. Мужчина работал вахтами, жил с новой возлюбленной после развода. Помогал 7-летнему сыну и ни на день не забывал про своего 62-летнего отца. Владимир Краснов после смерти жены жил совсем один в соседнем поселке. Вот Роман и приезжал к нему в гости, чтобы отец не скучал. После очередного визита на новогодние праздники Краснов-младший уже не вернулся. 8 января мужчину нашли мертвым в квартире отца. Тот сам сообщил в полицию, сказав, что сын умер своей смертью. Однако, у следователей и родных Романа есть своя версия.

- Это была нормальная семья, не алкоголики и не буяны - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» двоюродная сестра Романа Ирина Непокрытых. – Отец обожал Рому, гордился им и даже плакал, когда сын уходил в армию. Но лет шесть назад Владимира как будто подменили. У него стали появляться приступы агрессии. Он стал домашним тираном, бил жену и даже Рому, когда тот приезжал. Причем, руку Владимир поднимал на близких трезвым. Однажды, он налетел на сына с кулаками на сенокосе после того, как ему показалось, что Рома сделал что-то не так.

Четыре года назад жена Владимира скончалась от неизлечимой болезни. Роман, как мог, поддерживал отца не только морально, но и финансово.

- Например, в прошлом году, Рома дал отцу 100 тысяч рублей на то, чтобы тот поставил в доме пластиковые окна, - продолжает Ирина Непокрытых. – Конечно, бывало, что Рома иногда подолгу "праздновал" между вахтами, и Владимиру это не нравилось.

Один из таких загулов начался перед новогодними праздниками. Роман поругался со своей девушкой и в очередной раз приехал к отцу. Там встретился с друзьями и начал отмечать Новый год. А утром 9 января Владимир обзвонил всех родных и сообщил, что Роман умер.

- Сын мертв, допился, - кратко объяснил смерть Романа отец.

Погибший Роман. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Тело Романа отправили на экспертизу, которая шла до самой середины января. Наконец 14 января патологоанатомы вынесли шокирующий вердикт – Роман скончался не 9, а 8 января, и не естественной смертью, а от асфиксии. Проще говоря, его задушили. Помимо этого, на теле Ромы были многочисленные синяки.

- После этого к Владимиру пришли полицейские, и он признался в убийстве Ромы, - говорит Ирина.

Что произошло между отцом и сыном 8 января, пока остается загадкой. Как сообщили в СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Владимира задержали и на следующий день, на следственном эксперименте, он показал, как расправился с сыном. Правда, за решетку мужчина пока не попал.

- На время следствия суд оставил его под подпиской о невыезде, - рассказывают в СУ СК по Иркутской области.

Это решение шокировало родственников Романа. Они даже опубликовали пост в соцсетях, чтобы обратить внимание на эту ситуацию.

- Для нас странно, что Владимир спокойно гуляет по улице, ездит на машине, - заключает Ирина. – Мы даже не знаем пока, как он объяснил следователям свой поступок. Может, сказал, что оборонялся. Мы же у него это спрашивать не хотим и вообще не собираемся с ним общаться.

В любом случае, виноват Владимир в смерти или нет, предстоит доказывать следователям и определять суду.

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