Что известно о семье из Качугского района, в которой отец облил горючкой и поджег жену с детьми. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

О трагедии в маленькой деревушке в Качугском районе, с населением чуть более 100 человек, в минувшие выходные говорили во всей России. О том, что произошло в одной из немногочисленных молодых семей, без слез говорить невозможно. Ведь погибли совсем маленькие дети 2 и 4 лет. Малыши стали жертвами родительского скандала. Что сегодня известно о семье из Качугского района, в которой отец облил горючкой и поджег жену с детьми?

Итак, о том, что произошло, изначально стало известно из сухих сводок полиции и следственного комитета. В них сказано, что вечером 5 февраля 28-летний пьяный глава семейства Антон Свиридов (имя и фамилия изменены), вернувшись домой, поскандалил со своей 30-летней женой Ларисой (имя изменено), якобы из-за ревности. Во время ссоры мужчина схватил легковоспламеняющуюся жидкость, облил ей супругу с крохой на руках, а также двух детей 4 и 2 лет, а затем поджег их всех. От ожогов старшие ребятишки погибли на месте, а женщина и младший 5-месячный ребенок попали в больницу.

По словам следователей, мужчина сам признался в поджоге. Ему уже предъявили обвинение за двойное убийство малолетних и заключили под стражу. Однако, вопросов в этой трагедии меньше не стало. Что заставило мужчину пойти на такой ужасный поступок и убить собственных детей? Алкоголь? Что вообще известно об этой семье из Качугского района Иркутской области? Семья, как оказалось, хоть и не шиковала, но постоянными пьянками и гулянками не отмечалась. Вот и в деревне ничего плохого про Свиридовых сказать не могут.

- Живут они вместе лет пять, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» староста деревни Людмила Иминохоева. – Антона я вообще знаю всю жизнь, он наш деревенский, рос на моих глазах в многодетной семье. Если честно, я не могу представить, чтобы он такое сотворил. Он хозяйственный, работящий, всегда придет на помощь сельчанам. Работал вахтами в лесу. Сам ухаживал за хозяйством, они держали корову, куриц, свиней. Пьющий ли он? Ну, выпивал, как без этого. Но чтобы пьяным шлялся по деревне, такого точно не было. Дети у них всегда ухоженные. Антон постоянно носил их на плечах по улицам. Что касается Ларисы, то она сидела дома и занималась детьми. Что у них в личной жизни было, я не знаю. Слышала только, что она его постоянно ревновала.

То, что в семье раньше не было сильных скандалов, в том числе из-за пьянок, рассказали и в администрации Качугского сельского поселения. Однако, полицейские, проводя проверку, выяснили, что за последние три года в местный отдел МВД поступило четыре вызова на Антона. Жена жаловалась на его дебоши. Всякий раз на место выезжал участковый.

- Жена каждый раз отказывалась писать заявление на супруга, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас мы создали комиссию из сотрудников регионального Главка, которая проверит все меры, которые принимал участковый.

Так что же за дебоши устраивал Антон? Как удалось выяснить «Комсомолке», происходили они у мужчины как в пьяном виде, так и в трезвом. В основном Антон грозил жене расправой. При этом руку на нее вроде бы не поднимал. Вероятно, поэтому она и отказывалась писать на него заявления.

Помимо статьи за убийство, также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи проверят работу сотрудников органов системы профилактики и узнают добросовестно ли они выполняли свои обязанности. Что касается матери детей, то ее санаваиацией доставили в Иркутск. Сейчас она в тяжелом состоянии. Жизни пятимесячного малыша ничего не угрожает.

Погибших ребятишек семьи Свиридовых похоронят 9 февраля. Чтобы проводить ребятишек в последний путь, деньги собирали всей деревней. После выздоровления выживший 5-месячный мальчик будет жить у бабушки.

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