Сестра жителя Иркутской области, которого обвиняют в том, что он сжег своих детей: "Мы не верим в то, что он мог такое сделать"

Что могло произойти между супругами, пока загадка. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

В маленькой деревушке, что в иркутской глубинке, 9 февраля в последний путь проводят двух ни в чем не повинных мальчиков 2 и 4 лет, которые погибли из-за семейного конфликта своих родителей. О том, что произошло в молодой семье Свиридовых (фамилия изменена) пока можно говорить из официальной информации следователей. Согласно ей, вечером 5 февраля глава семейства, 28-летний Антон Свиридов (имя и фамилия изменены), в алкогольном опьянении, во время ссоры облил свою 30-летнюю жену Ларису и трех детей легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. От ожогов старшие ребятишки погибли на месте, а женщина и младший 5-месячный мальчик попали в больницу.

Что подтолкнуло мужчину на такой страшный шаг? Просто алкоголь? Вряд ли. Как ранее удалось выяснить «Комсомолке», Антон не считался в деревне алкоголиком. По словам старосты деревни Людмилы Иминохоевой, он работал вахтой, вел хозяйство и обеспечивал семью. Это же подтвердили в местной администрации. Чтобы узнать подробности семейной жизни Свиридовых, «Комсомолка» поговорила с родной сестрой Антона Марией (имя изменено). Брат с сестрой двойняшки и никогда не скрывали друг от друга проблемы.

- Антон и Лариса вместе уже пять лет, - рассказывает «КП»-Иркутск» Мария. – Познакомились в автобусе, начали дружить, а потом брат привел ее в родительский дом жить. Вскоре она забеременела одним, вторым и они, съехав от родителей, начали жить отдельно.

Сестра Антона рассказывает про брата практически то же самое, что говорила нам староста деревни. Антон действительно работал вахтами. Уезжал по найму в лес дней на 20, а в перерывах, ухаживал за хозяйством: курами, телятами, коровами. Жена же всегда была дома и занималась детьми.

- Она его ревновала, устраивала истерики, - продолжает Мария. – Хотя брат не гулял по бабам.

Доходило и до скандалов. Это подтверждают в ГУ МВД России по Приангарью. Полицейские выяснили, что за последние три года в местный отдел МВД поступило четыре вызова на Антона. Жена жаловалась на его дебоши. Якобы, муж грозился ее убить, но до рукоприкладства дело не доходило. Поэтому, ни одного заявления на него она так и не написала.

- На самом деле, он мог ее ударить, - продолжает сестра Антона Мария. – Например, за то, что она либо выпивала, либо постоянно сидела в соцсетях и не занималась детьми. Но это были не избиения. Однажды он кинул в нее перчатки, и она вызвала участкового.

То, что произошло 5 февраля в семье брата, Мария знает лишь частично. Говорит, что днем в гости к Свиридовым пришли друзья – тоже семейная пара. Они устроили застолье. По словам Марии, брат присоединился к столу не сразу, так как колол дрова на улице.

- Потом он все же зашел и сел с ними, - говорит Мария. – Выпил. Как говорят эти друзья, Лариса начала на него прыгать и высказывать какие-то претензии. Из-за этого они ушли, чтобы не видеть скандал. Что было дальше, пока неизвестно. И кто кого поджег, мы тоже не знаем. В то, что это был Антон, не верим. В 22.36 нашим родителям позвонила родственница, которая живет напротив Антона и сказала, что у него в доме пожар. Когда она прибежала туда, увидела, как Антон выносил из дома 5-месячного сына. Затем он якобы вернулся в горящий дом и вытащил старших детей.

Но было уже поздно, старшие мальчики погибли. Младший получил ожоги, но его жизни уже ничего не угрожает. А вот Ларису санавиацией отправили в Иркутск. Она в тяжелом состоянии. Антона отправили на допрос.

Кстати, как рассказал «КП» источник, сначала Антон не признавал вину. Говорил, что якобы поджог устроила жена. Но затем все же сознался и расплакался. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних детей». Суд уже отправил мужчину под стражу на два месяца. В любом случае, виноват Антон или нет, предстоит выяснять следователям, а затем суду. Родные Антона, не верят в его вину.

- Да, с женой были такие не лучшие отношения, но детей он любил больше всего, - говорит Мария. – Нам тоже хочется поговорить с Ларисой и спросить, как там все было на самом деле.

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