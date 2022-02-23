Мужчину осудили за убийство бывшей возлюбленной и ее нового сожителя в Железногорске-Илимском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителя Железногорска-Илимского осудили на 14 лет колонии строгого режима за убийство своей бывшей возлюбленной и ее нового сожителя. Кровавую расправу он учинил в июле прошлого года, когда пил с этими людьми спиртное. Между ними возник конфликт.

- Он нанес двум потерпевшим множественные удары ножом, - рассказали в пресс-службах МВД и СКР по Иркутской области. - Скрыв трупы, злоумышленник покинул место происшествия, однако впоследствии его задержали полицейские.

Теперь 52-летний мужчина, к слову, без определенного места жительства, отправится за решетку. Однако приговор в законную силу еще не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Я тебя породил – я тебя и убью. Житель Братска задушил единственного сына

Житель Братска задушил единственного сына и остался на свободе на время следствия (подробности)