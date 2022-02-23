В "Сильвермолле" могут открыть отдельные павильоны, где нарушения устранили Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

"Сильвермолл", закрытый с конца декабря 2021 года из-за нарушений правил пожарной безопасности, снова проверят 24 февраля. Для этого создана специальная рабочая группа с участием предпринимателей, сотрудников МЧС, представителей ТПП.

- Некоторые нарушения, ранее выявленные в торговом центре, требуют согласия на устранение от арендодателей. Однако не все согласны их исправлять, чтобы в полной мере возобновить свою работу, - сообщил бизнес-омбудсмен Иркутской области Андрей Лабыгин в своем аккаунте в "Инстаграме".

Поэтому, пояснил Андрей Лабыгин, обсуждается частичное открытие торгового центра - только тех павильонов, где нет вопросов к безопасности или их уже устранили. Это будет возможно только при условии, если нарушения не будут влиять на работу всего торгового центра.

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