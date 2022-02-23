Еще 2,2 тысячи жителей Иркутской области заболели коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперативный штаб Иркутской области озвучил свежие данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. За сутки заболели еще 2280 человек, это чуть меньше, чем было накануне.

- Подтвержденных случаев инфицирования 232 855 (+2280), в том числе госпитализировано 3751 (-237), выздоровело 176821 (+4328), умерло 7952 (+17), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 629 (+0), - сообщили 23 февраля в оперштабе.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в областном центре - 774 за сутки, а еще в Ангарске - 235 заболевших, и в Иркутском районе - еще 134 пациента с COVID-19. Высокая заболеваемость также в Братске, Усть-Илимске, Эхирит-Булагатском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи рассказали всю правду о том, сколько иркутян на самом деле переболели COVID-19

В 2022 году COVID-19 в Иркутской области переболели почти 125 тысяч человек (подробности)