Врачи рассказали всю правду о том, сколько иркутян на самом деле переболели COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У медиков есть разные варианты подсчета заразившихся коронавирусом. Они отличаются нюансами, методикой учета. Но сейчас любые весьма интересны, потому что пятая волна вроде бы начала отступать. Понемногу, но в последние дни регистрируется на тысячу меньше новых случаев. Например, по данным оперштаба на 22 февраля, число заразившихся пополнилось на 2301 случая. Но есть данные из федерального регистра больных коронавирусной инфекцией. Ими в прямом эфире Вконтакте поделился главный инфекционист Иркутской области Владимир Хабудаев.

- За весь прошлый год по федеральному регистру больных коронавирусной инфекцией в Иркутской области зарегистрировано 296 тысяч 766 заболевших, - отметил он. - А меньше, чем за два месяца с начала года уже заразились 124 тысячи 896 человек, то есть практически практически половина от числа тех, что перенес инфекцию в 2021 году.

Просто складываем оба числа вместе, получается больше 421 тысячи. Если прибавить к сумме тех, кто слег годом ранее, то больше полумиллиона жителей региона столкнулось с заболеванием, а это очень много - практически каждый четвертый. И еще миллион привиты! Не случайно ранее доктора заявляли, что куар-коды так или иначе уже получили до 80-90% взрослого населения.

Много болеет детей, это все видят. А если сравнить две цифры - 33, 8 тысяч заболевших за прошлый год и 27 тысяч - уже сегодня, то становится особенно понятна тревога врачей.

- В стационаре в прошлом году с этим диагнозом побывали 62 645 человек, а в этом году - уже 11 441, доктора оказали помощь на дому в 2021 году 234 тысячам пациентов, а за эти два месяца - уже 113, 3 тысячам. Приходится добавить, что в больничных палатах лечили около тысячи детей в начале этого года и полторы тысячи - в прошлом.

Радует, что очередная волна инфекции постепенно отступает, но доктора говорят, что заболевших будет еще очень много.