Небольшой снег ожидается в Иркутске днем 24 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 24 февраля принесет с собой осадки. По словам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, они будут небольшими.

- В областном центре ветер ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный, его скорость 6-11 м/с, - отмечают метеорологи. – Днем потеплеет до -2…-4.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, составляет 719 миллиметров ртутного столба, это вариант нормы. Влажность воздуха пониженная – 70%.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 24 февраля также предполагает небольшой, местами умеренный снег. Порывы ветра в Приангарье будут достигать 15-18 м/с, что местами по области вызовет метели. Днем столбики уличных термометров покажут 0…-5, при натекании облаков похолодает до -8…-13.

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