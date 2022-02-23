В Иркутске запретили будки для бездомных собак. Кто их обязан сносить Фото: Мария ЛЕНЦ

Нападения бродячих собак в Иркутске, увы, не прекращаются. То тренера едва не загрызла свора, от которой он спасал щенка, то косулю пригнали из леса и разодрали прямо в черте города. Местные встревожены, в соцсетях жалуются, например, что одна из стай обосновалась у школы №24 на улице Лермонтова…

Как решить проблему, горячо обсуждают с конца января, когда случилась жуткая трагедия в Забайкалье (напомним, 7-летнюю девочку заживо загрызли бездомные псы). Один из шагов, который уже предприняли в Иркутске - запретили устраивать будки и лежанки для уличных животных. Как это будет работать?

Ответственность ляжет на «управляшки». Сносить жилища для собак, устроенные вблизи домов, теперь должны коммунальщики. К ним и нужно обращаться, если заметили такие лежбища.

- Мы вводим дополнительные требования в правила благоустройства территории Иркутска, и глава округа имеет право штрафовать управляющую компанию за их нарушение, - сообщил на заседании городской Думы заместитель мэра - глава комитета городского обустройства Роман Орноев. - Если территория не относится к управляющей компании, то городская администрация будет демонтировать будки своими силами, а собак - отлавливать по заявкам.

Прикармливать бездомных собак на стройках или посреди гаражей тоже не позволят - организациям и кооперативам станут выдавать предписания о сносе будок. А если конура появилась, например, в садоводстве, где к лету всегда полно бродячих псов? Принцип тот же - убирает ее либо управляющая компания, либо городская администрация.

Кстати, ставить уличным животным миски с едой или вываливать отходы в Иркутске тоже теперь нельзя, хотя в новых правилах это называется не напрямую прикармливанием, а обозначается как создание «иных условий для обитания» собак. Возможно, позже, через полгода-год, формулировка станет более конкретной. Депутаты считают, что есть и обратная сторона медали - чем сильнее оголодают уличные псы, тем злее и опаснее они могут стать, поэтому вопрос по прикармливанию надо решать отдельно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Какие еще меры предлагают

Построить несколько приютов на 500-600 собак в Иркутском районе; не возвращать животных после отлова на улицу, а оставлять на пожизненное содержание, если за 3-6 месяцев для них не найдутся хозяева; ввести обязательное чипирование и всеобщую регистрацию, а еще бесплатную кастрацию или стерилизацию для домашних собак; предусмотреть административную ответственность за то, что питомцев выбрасывают на улицу, и другое.