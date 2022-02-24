Больную туберкулезом принудительно госпитализировали в больницу в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В дела медицинские пришлось накануне вмешаться судебным приставам. В принудительном порядке сотрудники регионального УФССП госпитализировали сибирячку в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

- Поместили на лечение женщину после решения суда, - говорят специалисты. – У нее диагноз туберкулез, зная о нем, она не задумывалась о лечении, вела асоциальный образ жизни и, по сути, являлась разносчиком опасного заболевания.

Видя происходящее, в прокуратуру обратился лечащий врач жительницы села Саянское. Прокурор направил иск в Черемховский городской суд, где иск был удовлетворен. После официального решения женщину отвезли в местный филиал Иркутской областной клинической туберкулезной больницы.

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