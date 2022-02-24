Как живут города Иркутской области – в новой рубрике «КП» - Иркутск» расскажем о новостях Свирска. фото: администрация Свирска

22 - именно столько городов в Иркутской области, а еще около полутора тысяч сел и деревень. Приангарье - крупнейший регион Сибири и в каждом его уголке есть что рассказать. Читайте важные новости территорий в новой рубрике «Комсомолки», которая выходит в выпуске «КП» каждый четверг, а также на сайте irk.kp.ru. Также о том, как живут города нашего региона, можно услышать на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm).

Городами-героями статей уже стали Ангарск, Тайшет, Усть-Кут и Усть-Илимск.

Следующий выпуск 3 марта мы посвятим новостям Свирска - обсудим проблемы и вопросы, которые беспокоят его жителей.

Если вам есть что рассказать, пишите и звоните в редакцию на номер 8-952-6-364-773 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Также о новостях можно сообщать через официальные группы в «КП» - Иркутск» в соцсетях – Instagram, Одноклассники, Vkontakte, Facebook. Твиттер.