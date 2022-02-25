До -2 потеплеет в Иркутске 25 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 25 февраля будет с переменной облачностью и без осадков. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.

- В Иркутске в пятницу дует юго-восточный ветер со скоростью 2 м/с, - дополняют метеорологи. – Днем воздух прогреется до -2 градусов, к вечеру похолодает, в ночь на 26 февраля ожидается до -12.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, высокое – составляет 731 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха сегодня пониженная – 58%. Стоит отметить, что самое теплое 25 февраля было в 1998 году, тогда столбики уличных термометров показывали +4, а вот самым холодным этот день стал в 1971-ом, тогда приморозило до -39.

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