Железнодорожник вымогал у мостостроителей из Заларей взятку в 2 миллиона рублей

На сотрудника ВСЖД завели уголовное дело за требование взятки при строительстве путепровода в Иркутской области

Уголовное дело завели на замначальника филиала ВСЖД за требование взятки в 2 миллиона рублей. Такая плата должна была урегулировать некоторые виды работ на объекте капитального строительства, которые входили в договор и проектную документацию. Это еще одно дело по расследованию в деле о мошенничестве при строительстве путепровода в поселке Залари. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

- По ходатайству следствия судом основному фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве. - Посреднику избран домашний арест.

Помимо обвинения во взяточничестве, ему предъявлено еще одно -в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору с группой лиц, при этом используя свое служебное положение.

Напомним, работники дорожной службы, комитета по управлению муниципальным имуществом и руководители филиала ВСЖД при строительстве путепровода через железную дорогу с развязкой в поселке Залари якобы оплатили на эти средства остановку движения на этом участке. А на самом деле пользовались имеющимися промежутками во времени.

Все эти уголовные дела объединили в одно. Расследование ведется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Иркутске оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства детского сада.(подробности)