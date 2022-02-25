В Иркутске оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства детского сада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье суд привлек к ответственности недобросовестного подрядчика. Контракт на возведение детского сада организация заключила с Управлением капитального строительства Иркутска. Новое здание должно было появиться в Куйбышевском районе. Однако стройфирма сорвала сроки и не выполнила работы согласно договору. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В связи с этим прокуратура города внесла ответственному лицу представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений, - рассказали в ведомстве.

Вместе с этим суд обязал подрядчика выплатить административный штраф 30 тысяч рублей.

Сегодня на контроле прокуратуры стоят вопросы предоставления мест в детских садах. В начале 2022 года своей очереди ждали почти 33 тысячи детей, из них малышей до трёх лет – 29,5 тысяч. В течение года в регионе должны создать свыше 1,7 тысяч дополнительных мест в детсадах за счёт ввода новых зданий. Ранее нарушения были зафиксированы при строительстве образовательных учреждений в Саянске, Братском районе и других территориях.

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