Сообщение о минировании здания поступило в детскую поликлинику №8 в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня днем, 25 февраля, в Иркутскую детскую поликлинику №8 на улице Баумана поступило сообщение о якобы минировании здания. Эту информацию «КП»-Иркутск» подтвердили в больнице. Фото с эвакуацией людей из медучреждения опубликовали очевидцы в местных интернет-пабликах.

В правоохранительных органах будут разбираться в обстоятельствах произошедшего и найдут хулигана. За подобные шутки предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, волна ложных сообщений о минировании не так давно прокатилась по колледжам и школам столицы Бурятии. Прямо во время уроков на электронную почту учебных заведений пришли угрожающие письма с коротким текстом: «Ваша школа заминирована». Всех учеников срочно эвакуировали на улицу, а прибывшие взрывотехники начали осматривать подвалы, классы и коридоры школы. Но ничего не нашли. Виновником оказался 10-летний мальчик.

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