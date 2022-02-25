Автомобилист из Бурятии, пьяным устроивший ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка, отправится в колонию-поселение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурятии вынесен приговор 53-летнему жителю Кяхтинского района, из-за которого в ДТП погиб ребенок. Трагедия произошла 16 августа 2021 года в селе Хоронхой. Тогда, напившись, мужчина сел за руль Митсубиси Аутлендер и пьяным поехал в Гусиноозерск. На 201-м км трассы «Улан-Удэ-Кяхта» он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в Тойоту Марк II, в котором ехала семья с детьми.

- От полученных травм на месте скончалась 13-летняя девочка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России Бурятии. - Ее родители и две сестры получили тяжелые травмы.

Суд приговорил виновника аварии к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии-поселение. Кроме этого, его лишили водительских прав на 2 года.

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