Пожарные спасли человека из горящего дома на улице Лапина в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Жилой двухэтажный дом загорелся на улице Лапина в Иркутске. Сообщение от очевидцев поступило в пожарно-спасательную службу в 19.15. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К тушению привлекались 5 единиц техники, 20 человек. Горела квартира на 2-м этаже.

Три жильца эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, - сообщили в ведомстве.

Одного жильца из горящего дома спасли пожарные.

В 20:13 огонь удалось потушить. Пламя повредило 96 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

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