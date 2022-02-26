В аэропорту Иркутска со взлетной полосы на стоянку вернулся самолет, направлявшийся в Москву

В аэропорту Иркутска со взлетной полосы на стоянку вернулся самолет, который должен был лететь в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 26 февраля в аэропорту Иркутска со взлетной полосы на стоянку вернулся самолет, который должен был лететь в Москву. Эту информацию "КП"-Иркутск" подтвердили в воздушной гавани. Сообщается, что перенос рейса был совершен из-за технических причин.

- Самолет вышел на взлетную полосу и начал набирать скорость для взлета, - рассказал один из пассажиров. - Через секунды три он затормозил, не успев сильно разогнаться.

В первый раз пассажирам сообщили, что вылет перенесен на несколько часов. Позже время рейса запланировали на ночь 27 февраля.

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