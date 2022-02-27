На уборке улиц Иркутска от снега работают 80 машин

На уборке улиц Иркутска работают 80 машин. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комбинированные дорожные машины и вспомогательная техника сразу нескольких городских предприятий - ИркутскАвтодора, Службы эксплуатации мостов, управления "Городская среда". Задача дорожных машин - провести противогололедную обработку и размести остатки снега на центральных улицах и основных дорогах. На уборке тротуаров, остановок, лестниц занято более 200 дворников, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– С 4 часов утра техника выведена на дороги для предварительной обработки от образования наледи и снежного наката. В течение ночи и сегодня весь день идут работы по вывозу снега, – отметил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

В заснеженных парках, скверах и на бульварах также идет очистка - и вручную, и с использованием техники.

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