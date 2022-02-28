У поезда Кежемская – Коршуниха - Ангарская появится новая остановка с 1 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области с 1 марта изменится расписание поезда № 6154 Кежемская – Коршуниха-Ангарская из-за того, что на пути следования состава появится новая остановка. С началом весны поезд будет останавливаться на пункте Мамырь. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- Со станции Кежемская поезд будет отправляться по действующему расписанию в 04.27, остановку на остановочном пункте Мамырь будет делать в 04.41, - отмечают на ВСЖД. - На станцию Коршуниха-Ангарская прибытие планируется в 07.00.

Так, разница с расписанием от станции Сохатый до остановочного пункта 536 км составит всего от полминуты до минуты.

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