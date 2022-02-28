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Дом. Семья28 февраля 2022 2:49

Барсучиха Нюша вышла из спячки в иркутском зоосаде

Вскоре животное может снова вернуться ко сну
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Барсучиха Нюша вышла из спячки в иркутском зоосаде. Фото: иркутский зоосад

Барсучиха Нюша вышла из спячки в иркутском зоосаде. Фото: иркутский зоосад

Жительница иркутского зоосада барсучиха Нюша вышла из спячки. Она покинула свое убежище в субботу, когда температура воздуха в областном центре прогревалась до 0 градусов. За время сна зверек отвык от внимания людей, солнечного тепла и посторонних запахов, поэтому был возбужденным. Об этом рассказали в аккаунте зоосада.

- Нюше сразу же предложили сытное и вкусное угощение, которое она с удовольствием приняла. После долгого сна аппетит барсучихи был просто зверским, - поделились сотрудники зоосада в соцсетях.

Барсуки впадают в спячку в октябре-ноябре и просыпаются в апреле, однако сроки зависят от погодных условий. Поэтому Нюша через несколько дней может вновь уснуть примерно на месяц.

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