Кинотеатры Иркутска возвращают деньги из-за отмены зарубежных премьер Фото: Алиса ТИТКО

Выход на широкие экраны сразу нескольких зарубежных фильмов отменен в России. Приангарье не стало исключением. Речь идет о фильмах киностудии Disney и Warner Bros. И все это перед премьерой фильма «Бэтмен», которого с нетрпением ждали фанаты. В кинотеатрах Иркутска в этот день планировались праздничные мероприятия. Сегодня, 1 марта, зрителей начали оповещать об отмене показа боевика.

- Прокат фильмов отложен на неопределенный срок, - рассказала PR-директор сети кинотеатров «Баргузин» Марина Левинсон. – Официальные письма от официальных дистрибьюторов, подтвержденные печатями, нам еще не приходили. Однако деньги за билеты на премьеру фильма «Бэтмен» мы уже начали возвращать.

Также иркутские зрители не увидят мультфильм студии Pixar «Я краснею» и фильм «Морбиус» от Sony. В кинотеатрах все еще доступны «Анчартед: на картах незначится» и «Смерть на Ниле», которые ранее вышли в прокат. Также в связи с изменениями релиз российского фильма «Хочу замуж» перенесли с 5 марта на 3-е.

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