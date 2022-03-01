ТРК«Сильвермолл» в Иркутске могут полностью закрыть. В МЧС рассказали об итогах очередной проверки Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Очередная проверка норм пожарной безопасности прошла в иркутском «Сильвермолле». По ее результатам, из ранее выявленных грубых нарушений, не устранёнными остаются семь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Помещения нескольких магазинов и кинозал не обеспечены достаточным количеством эвакуационных выходов, в супермаркете не функционирует система приточно-вытяжной противодымной вентиляции, в некоторых помещениях элементы системы противодымной защиты не соответствуют требованиям нормативных документов, - рассказали в ведомстве. - Остались нерешенными вопросы в части размещения складских помещений, не предусмотренных проектной документацией, и наличие нескольких торговых островов, стоящих на путях эвакуации.

Руководство торгового центра приняли решение закрыть помещения, где выявлены замечания, в том числе кинозал № 5, административно-бытовой комплекс гипермаркета, некоторые магазины и фитнес-клуб. Устранить нарушения пообещали в установленные сроки. Процесс на контроль взяло МЧС.

В ведомстве отметили, что если в торговом центре возникнет угроза жизни и здоровью посетителей, эксплуатацию всего объекта запретят.

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