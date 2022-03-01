19-летний пьяный водитель из Усть-Илимска пытался взяткой откупиться от полицейского Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погоню с дорожными полицейскими 19-летний автомобилист из Усть-Илимска устроил, когда не остановился по требованию инспекторов на одной из городских улиц. Вместо этого, лихач, нажал на педаль газа и попытался скрыться. Однако был блокирован. При проверке выяснилось, что водитель был пьян. Помимо этого, у него даже не было водительских прав.

- Во время составления протокола, нарушитель попытался откупиться от полицейских взяткой, - сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда. – Он положил в бардачок служебного автомобиля инспекторов 15 000 рублей. Полицейские отказались брать деньги и сообщили о попытке подкупа начальству.

На днях лихач услышал приговор. Суд обязал его выплатить штраф в 150 тысяч рублей.

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