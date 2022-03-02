Поиски без вести пропавшего 69-летнего мужчины завершились в Ангарске Фото: Дмитрий Дмитриев

Полиция нашла без вести пропавшего Владимира Соломатина, который пропал в Ангарске 24 февраля. Об этом "КП"-Иркутск" сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Как рассказали близкие мужчины, 69-летний сибиряк ушел из гаражно-строительного кооператива «Мотор-2»и перестал выходить на связь.

- Разыскиваемый Владимир Соломатин найден, жив, - рассказали в ведомстве.

Напомним, родственники описали его как крупного мужчину с хромотой на правую ногу. Также среди особых примет Владимира Соломатина была вставная челюсть.

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